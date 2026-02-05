وزارة الشباب تطلق حزمة سياسات تستهدف التمكين وتعزيز المشاركة بالعمل العام

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الشباب حزمة سياسات تستهدف تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل العام، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة للمبادرات الشبابية والفرق التطوعية ورواد الأعمال، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للشباب.

وقالت مدير مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي في وزارة الشباب، ولاء العتوم، إن الوزارة تعمل على ترجمة السياسات الوطنية للشباب إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، من خلال دعم وتوطين المبادرات الشبابية وتوفير البيئة المناسبة لنجاحها واستدامتها.



وأضافت أن تطوير معايير التوطين وتوسيع الفئات العمرية المستهدفة، إلى جانب تسريع إجراءات الدعم وتشكيل فرق تطوعية في المراكز الشبابية، يعكس التزام الوزارة بتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتمكين الشباب من الإسهام الفاعل في خدمة مجتمعاتهم وتحقيق التنمية الشاملة.



وقال المتطوع فليح محمد عليمات من مبادرة "قدرتنا بوعينا"، إن توطين المبادرة أسهم في إكسابها صفة رسمية عززت الثقة لدى الشباب والشركاء، وسهّل الحصول على الموافقات اللازمة والدعم اللوجستي، إلى جانب تعزيز مصداقيتها أمام الجهات ذات العلاقة.



وأشار إلى أن استثمار وزارة الشباب للبنية التحتية القائمة بما تشمله من مراكز شبابية وقاعات وكوادر مكّن المبادرة من تنفيذ أنشطتها بفاعلية وتنظيم أعلى.



ومن جانبه، قال أشرف عبد القادر شحادة، من مبادرة "قطرة غيث" التعليمية إن توطين المبادرة شكّل شهادة الانطلاقة الحقيقية لها، لا سيما كونها مبادرة حديثة، ما أتاح لها العمل بثقة أكبر. وأضاف أن احتضان وزارة الشباب للمبادرات الشبابية أسهم في اختصار الوقت والجهد من خلال الدعم اللوجستي وتسهيل المهمات بما انعكس إيجاباً على تنفيذ البرامج والأنشطة.