وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل ببطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم

وتهدف البطولة الى استثمار أوقات الشباب خلال شهر رمضان، وتطوير الثقافة الرياضية لديهم وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم، وبما ينسجم مع محور الصحة والنشاط البدني في الاستراتيجية الوطنية للشباب.
ودعت الوزارة الشباب والفرق الرياضية للتسجيل في البطولة الذي يستمر حتى 7 من شباط الحالي، من خلال الرابط الإلكتروني: https://Championships.moy.gov.jo
