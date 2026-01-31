الأحد 2026-02-01 01:20 ص

وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل ببطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم

ل
أرشيفية
 
السبت، 31-01-2026 11:06 م

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الشباب اليوم السبت، رابط وتعليمات التسجيل في بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2026، والتي تنظمها الوزارة في المحافظات، بمشاركة الشباب أعضاء المراكز الشبابية ضمن الفئة العمرية من 18 -35 عاما.

اضافة اعلان


وتهدف البطولة الى استثمار أوقات الشباب خلال شهر رمضان، وتطوير الثقافة الرياضية لديهم وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم، وبما ينسجم مع محور الصحة والنشاط البدني في الاستراتيجية الوطنية للشباب.

 

وستقام منافسات البطولة خلال الفترة من 21 شباط وحتى 14 آذار، في صالات وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم، والأندية الرياضية، وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
ودعت الوزارة الشباب والفرق الرياضية للتسجيل في البطولة الذي يستمر حتى 7 من شباط الحالي، من خلال الرابط الإلكتروني: https://Championships.moy.gov.jo

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللبل

عربي ودولي تطورات الحرب على إيران.. قطر تبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة

ب

أسواق ومال المركزي الألماني: مكانة الدولار العالمية في خطر

ل

أسواق ومال البيتكوين أقل من 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2025

ا

عربي ودولي بزشكيان: الحرب ليست في مصلحة أي طرف والتهديد والقوة لن يجبرا إيران على التفاوض

ا

أخبار محلية أنشطة شبابية وتنموية في عدد من المحافظات

ب

شؤون برلمانية القاضي ينعى النائب السابق عثمان الشيشاني

ل

أخبار محلية وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل ببطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم

م

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة



 






الأكثر مشاهدة