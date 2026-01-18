وزارة الشباب تطلق معسكرات الحسين للعمل والبناء الشتوية

وأكد مدير مديرية المراكز الشبابية والكشافة رجائي القعاقعة، أن وزارة الشباب تنفذ لأول مرة معسكرات الحسين للعمل والبناء الشتوية، وذلك لاستثمار أوقات الشباب خلال عطلة طلبة المدارس والجامعات، مبيناً أن معسكرات الحسين للعمل والبناء تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمسؤولية لديهم، بما يسهم في إعداد شباب فاعل ومشارك في مجتمعه، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على الشباب المشاركين من مختلف المحافظات.
