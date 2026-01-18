الإثنين 2026-01-19 01:14 ص

وزارة الشباب تطلق معسكرات الحسين للعمل والبناء الشتوية

الأحد، 18-01-2026 11:25 م

الوكيل الإخباري-  انطلقت، الأحد معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 الشتوية، والتي تنظمها وزارة الشباب للمرة الأولى خلال فترة فصل الشتاء.

وأكد مدير مديرية المراكز الشبابية والكشافة رجائي القعاقعة، أن وزارة الشباب تنفذ لأول مرة معسكرات الحسين للعمل والبناء الشتوية، وذلك لاستثمار أوقات الشباب خلال عطلة طلبة المدارس والجامعات، مبيناً أن معسكرات الحسين للعمل والبناء تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمسؤولية لديهم، بما يسهم في إعداد شباب فاعل ومشارك في مجتمعه، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على الشباب المشاركين من مختلف المحافظات.

 
 


أخبار محلية

أخبار محلية

