الثلاثاء 2026-02-17 10:24 م

وزارة الشباب تعلن استراتيجيتها للأعوام 2026–2030

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
الثلاثاء، 17-02-2026 09:46 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الشباب عن استراتيجيتها المؤسسية للأعوام (2026–2030)، والتي تم إقرارها أمس الاثنين، خلال اجتماع لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أكدت مديرة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي بالوزارة، سحر أبوحمور، أن الاستراتيجية تستند إلى التوجيهات والرؤى الملكية السامية، التي أكدت ضرورة تمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة كافة، وترسيخ مبادئ الثقة والمساءلة.


وبحسب أبو حمور، تتضمن الاستراتيجية 5 أهداف استراتيجية رئيسية، أبرزها: تعزيز دور الوزارة، وبناء منظومة وطنية متكاملة للعمل الشبابي، وترسيخ مشاركة الشباب كشركاء فاعلين في مسارات التحديث، وتعزيز العدالة في توزيع الفرص في المحافظات، إضافة إلى رفع الجاهزية المؤسسية في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وإدارة الأداء.


وقالت إن إعداد الاستراتيجية جاء ضمن منهجية تشاركية شملت تحليل السياق الوطني، وقراءة القدرات المؤسسية، وإشراك أصحاب المصلحة، واستشراف المستقبل، بما يضمن اتساقها مع مسارات التحديث الوطني الاقتصادي والسياسي، وتحديث القطاع العام، ومع أهداف التنمية المستدامة.


وأوضحت أبو حمور أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد خطط تنفيذية مرحلية وسنوية تُشتق من الاستراتيجية، تتضمن مؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة وتقييم، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة للشباب في مختلف محافظات المملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ بحلول شهر رمضان

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

وزارة الشباب

أخبار محلية وزارة الشباب تعلن استراتيجيتها للأعوام 2026–2030

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية: الدوام في رمضان من الـ8.30 صباحا ولغاية الـ2.30 بعد الظهر

تحذير هام من إدارة السير لجميع المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع

أخبار محلية تعرف على مخالفات السير المستثناة من الخصم

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

العيسوي يعزي عشائر بينو والمساعدة والمصري والخريسات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر بينو والمساعدة والمصري والخريسات



 






الأكثر مشاهدة