وزارة الشباب تعلن استراتيجيتها للأعوام 2026–2030

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الشباب عن استراتيجيتها المؤسسية للأعوام (2026–2030)، والتي تم إقرارها أمس الاثنين، خلال اجتماع لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أكدت مديرة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي بالوزارة، سحر أبوحمور، أن الاستراتيجية تستند إلى التوجيهات والرؤى الملكية السامية، التي أكدت ضرورة تمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة كافة، وترسيخ مبادئ الثقة والمساءلة.



وبحسب أبو حمور، تتضمن الاستراتيجية 5 أهداف استراتيجية رئيسية، أبرزها: تعزيز دور الوزارة، وبناء منظومة وطنية متكاملة للعمل الشبابي، وترسيخ مشاركة الشباب كشركاء فاعلين في مسارات التحديث، وتعزيز العدالة في توزيع الفرص في المحافظات، إضافة إلى رفع الجاهزية المؤسسية في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وإدارة الأداء.



وقالت إن إعداد الاستراتيجية جاء ضمن منهجية تشاركية شملت تحليل السياق الوطني، وقراءة القدرات المؤسسية، وإشراك أصحاب المصلحة، واستشراف المستقبل، بما يضمن اتساقها مع مسارات التحديث الوطني الاقتصادي والسياسي، وتحديث القطاع العام، ومع أهداف التنمية المستدامة.