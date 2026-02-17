وزارة الشباب تعلن استراتيجيتها للأعوام 2026–2030

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أكدت مديرة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي بالوزارة، سحر أبوحمور، أن الاستراتيجية تستند إلى التوجيهات والرؤى الملكية السامية، التي أكدت ضرورة تمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة كافة، وترسيخ مبادئ الثقة والمساءلة.
وبحسب أبو حمور، تتضمن الاستراتيجية 5 أهداف استراتيجية رئيسية، أبرزها: تعزيز دور الوزارة، وبناء منظومة وطنية متكاملة للعمل الشبابي، وترسيخ مشاركة الشباب كشركاء فاعلين في مسارات التحديث، وتعزيز العدالة في توزيع الفرص في المحافظات، إضافة إلى رفع الجاهزية المؤسسية في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وإدارة الأداء.
وقالت إن إعداد الاستراتيجية جاء ضمن منهجية تشاركية شملت تحليل السياق الوطني، وقراءة القدرات المؤسسية، وإشراك أصحاب المصلحة، واستشراف المستقبل، بما يضمن اتساقها مع مسارات التحديث الوطني الاقتصادي والسياسي، وتحديث القطاع العام، ومع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أبو حمور أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد خطط تنفيذية مرحلية وسنوية تُشتق من الاستراتيجية، تتضمن مؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة وتقييم، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة للشباب في مختلف محافظات المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يهنئ بحلول شهر رمضان
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الخدمات الطبية: الدوام في رمضان من الـ8.30 صباحا ولغاية الـ2.30 بعد الظهر
-
تعرف على مخالفات السير المستثناة من الخصم
-
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
-
الديوان الملكي يعزي عشائر بينو والمساعدة والمصري والخريسات
-
الحكومة تقرر منح خصومات على مخالفات السير المستحقة قبل 17 شباط
-
لجان مشتركة بين "المهندسين" و"الجيولوجيين" لتعزيز التعاون المهني