وزارة الشباب تعلن بدء التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025

وأكدت الوزارة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن معسكرات الحسين لهذا العام تأتي بطابع نوعي ومميز، نظرًا لطبيعة البرامج التي تتبناها، والتي تمزج بين الحداثة المتماشية مع متطلبات العصر، والحفاظ على الإرث العريق الذي رافق المعسكرات منذ انطلاقتها.
وأشارت الوزارة إلى أن التنوع في مضامين معسكرات هذا العام يأتي ليتواءم مع فعالية "عمَّان عاصمة الشباب العربي" التي ستُقام المعسكرات ضمن فعالياتها، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
ودعت الراغبين بالمشاركة التسجيل من خلال الرابط التالي: (https://alhusseincamps.moy.gov.jo).
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