الأحد 2025-06-22 09:22 م
 

وزارة الشباب تعلن بدء التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
الأحد، 22-06-2025 08:36 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الشباب، اليوم الأحد، بدء التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025، والتي تنظمها الوزارة لهذا العام خلال الفترة من 28 حزيران ولغاية 30 آب، تحت شعار "عمَّان عاصمة الشباب العربي 2025".

اضافة اعلان


وأكدت الوزارة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن معسكرات الحسين لهذا العام تأتي بطابع نوعي ومميز، نظرًا لطبيعة البرامج التي تتبناها، والتي تمزج بين الحداثة المتماشية مع متطلبات العصر، والحفاظ على الإرث العريق الذي رافق المعسكرات منذ انطلاقتها.


وأشارت الوزارة إلى أن التنوع في مضامين معسكرات هذا العام يأتي ليتواءم مع فعالية "عمَّان عاصمة الشباب العربي" التي ستُقام المعسكرات ضمن فعالياتها، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.


ودعت الراغبين بالمشاركة التسجيل من خلال الرابط التالي: (https://alhusseincamps.moy.gov.jo).

 
gnews

أحدث الأخبار

علما سوريا والأردن

عربي ودولي الأردن يعزي سوريا

الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي دول أوروبية تدعو إلى تجنب التصعيد في الشرق الأوسط

ارشيفية

عربي ودولي إسرائيل: سنقبل وقف إطلاق النار غدا إذا أعلن خامنئي أنه يريد ذلك

ارشيفية

عربي ودولي إيران تعلن اسقاط 4 مسيرات إسرائيلية

مدينة العقبة - ارشيفية

أخبار محلية 6,785 مواطنًا شاركوا ببرنامج "أردننا جنة" خلال الأسبوعين الماضيين

وزارة الشباب

أخبار محلية وزارة الشباب تعلن بدء التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشدد على ضرورة وقف الحرب على إيران والعودة فورا إلى المحادثات

قسم ترخيص البلقاء

أخبار محلية البدء بخطة تحويل رخص القيادة إلى إلكترونية اعتبارًا من الشهر المقبل



 
 





الأكثر مشاهدة