وزارة الشباب تنفذ حملة تشجير في العاصمة عمّان ضمن برنامج التطوع الأخضر

جانب من عملية التشجير
 
الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الشباب، اليوم الخميس، وبالشراكة مع وزارتي الإدارة المحلية والزراعة، حملة تشجير تطوعية ضمن الحملة الوطنية للتشجير، في إطار برنامج «التطوع الأخضر»، الذي يُنفذ بالشراكة مع منظمة اليونيسف ومنصة «نحن» الوطنية للتطوع.

وجاءت الحملة، بحضور مدير الشؤون الإدارية في وزارة الشباب عبد العزيز طمليه، ورئيس بلدية ناعور زايد السواعير، ورئيس لجنة بلدية حسبان حسان العلي، وممثلين عن وزارتي الإدارة المحلية والزراعة وبلدية أم البساتين، وبمشاركة 50 شاباً وشابة من منتسبي المراكز الشبابية، ومتطوعي منصة «نحن»، ومركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة الأردنية.


وتضمنت الحملة، التي أقيمت في العاصمة عمّان، زراعة 4500 غرسة شجرية في مناطق ناعور وأم البساتين وحسبان، بهدف توسيع الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء، ودعم الجهود الوطنية في المجال البيئي.


وأكد طمليه، أن هذه الحملات تأتي ضمن برنامج «التطوع الأخضر»، الذي يهدف إلى زراعة 200 ألف غرسة بحلول عام 2027، باستخدام تقنيات حديثة تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتضمن استدامة الأشجار، مشيراً أن البرنامج يسعى لتعزيز ثقافة العمل التطوعي البيئي لدى الشباب، وإشراكهم في حماية الموارد الطبيعية، بما يسهم في التخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق أثر بيئي مستدام.

 
 


