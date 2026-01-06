وزارة الشباب تواصل برامجها التوعوية ضمن حملة "شتاء آمن"

وتركّزت الورش، التي تواصل الوزارة تنفيذها، على الوقاية من أمراض الشتاء، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، والإسعافات الأولية، وإجراءات السلامة في التعامل مع الحوادث والحرائق، إلى جانب تشكيل فرق تطوعية في حالات الطوارئ داخل مراكز الشباب، بهدف تعزيز الجاهزية المجتمعية ودعم جهود الاستجابة الطارئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
وقال مدير مديرية المراكز الشبابية، رجائي القعاقعة، إن الحملة امتداد لرؤية الوزارة في تعزيز ثقافة السلامة العامة وبناء قدرات الشباب، وتمكينهم من أداء دور فاعل في حماية المجتمع.
وأضاف أن الورش شكّلت مساحة تفاعلية بين المراكز والمجتمع المحلي، وأسهمت في ترسيخ قيم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، ما يعكس أهمية المراكز الشبابية كمؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع.
وأشار إلى أن حملة "شتاء آمن" تعكس حرص وزارة الشباب على تطوير برامجها التوعوية، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والمجتمع المحلي، بما يسهم في رفع مستوى السلامة العامة وتقليل المخاطر خلال فصل الشتاء.
من جانبهم، عبّر عدد من المنتسبين إلى المراكز الشبابية عن استفادتهم من الورش، مؤكدين حرصهم على نقل المعرفة المكتسبة إلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي؛ لضمان استدامة الأثر وتعزيز ثقافة السلامة العامة.
كما اعتبروا المشاركة فرصة لبناء مهارات عملية تمكّنهم من مواجهة المخاطر بشكل فعّال.
