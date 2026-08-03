وزارة الشباب: جلسة تدريبية لضباط ارتباط جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

وتضمنت الجلسة عرضاً شاملاً لرؤية الجائزة ورسالتها وأهدافها، ومحاورها الرئيسة، ودورها في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب استعراض الفئات المستهدفة وشروط وآلية المشاركة.
كما اشتملت على تدريب عملي حول آلية التسجيل الإلكتروني، وخطوات تقديم الطلبات، ومواعيد فتح وإغلاق باب التسجيل، بما يسهم في توحيد الرسائل التدريبية، ورفع كفاءة ضباط الارتباط في تقديم الدعم للمشاركين المحتملين، والإجابة عن استفساراتهم بدقة ووضوح.
وقال مدير وحدة الجائزة في وزارة الشباب، بدر النمور، أن هذه الجلسة تأتي في إطار استعدادات الوزارة لفتح باب التقدم للجائزة في دورتها الرابعة، وبدء تنفيذ سلسلة من الجلسات التعريفية والتدريبية في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز جاهزية ضباط الارتباط في الوزارات والمؤسسات الشريكة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة، بما يسهم في زيادة المشاركة النوعية في الجائزة وتعزيز أثرها في نشر ثقافة العمل التطوعي على مستوى المملكة.
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