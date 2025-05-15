وزارة الصحة: إجمالي الإنفاق الصحي في 2022 بلغ 2.670 مليار دينار

وأشار وزير الصحة خلال حفل إطلاق نتائج الحسابات الصحية الوطنية 2020-2022 ، إلى أن حجم الإنفاق الصحي في العام 2022 يشكل نسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ 6.7%، وكذلك أعلى من المعدل في الدول العربية الذي يبلغ 6%.
وأكد الهواري أن الحكومة أطلقت خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024-2030، وسيتم من خلالها إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان غير المؤمنين صحيًا والتوسع التدريجي لشمول السكان كافة.
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