الخميس 2025-05-15 01:14 م
 

وزارة الصحة: إجمالي الإنفاق الصحي في 2022 بلغ 2.670 مليار دينار

ب
أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 12:27 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن إجمالي الإنفاق الصحي في الأردن للعام 2022 بلغ قرابة 2.670 مليار دينار.

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وأشار وزير الصحة خلال حفل إطلاق نتائج الحسابات الصحية الوطنية 2020-2022 ، إلى أن حجم الإنفاق الصحي في العام 2022 يشكل نسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ 6.7%، وكذلك أعلى من المعدل في الدول العربية الذي يبلغ 6%.


وأكد الهواري أن الحكومة أطلقت خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024-2030، وسيتم من خلالها إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان غير المؤمنين صحيًا والتوسع التدريجي لشمول السكان كافة.

 
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