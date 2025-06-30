وزارة الصحة: إصابات تسمم الميثانول الـ 27 تتلقى رعاية مكثفة

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة الصحة الدكتور عماد أبو يقين أنه تم تسجيل 9 وفيات، و27 إصابة بحالات تسمم ناجمة عن تعاطي خمور ملوثة بمادة "الميثانول" وهي مادة عالية السمية، مشيراً إلى أن الحالات المصابة تتلقى حالياً رعاية طبية مكثفة تشمل عمليات غسيل الكلى في مستشفيات محافظات الزرقاء وعمّان والبلقاء.

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وأضاف الدكتور أبو يقين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن الغالبية العظمى من الإصابات اجري لها عمليات غسيل كلوي فوري لاستخلاص السموم من مجرى الدم، كما تم وضع معظمهم في العناية الحثيثة ودعم أجهزة التنفس الصناعي.



وحذّر من خطورة مادة الميثانول الصناعية غير المخصصة للاستهلاك البشري، موضحاً أنها تُستخدم كمذيب للطلاء والدهان ومدعّم للوقود.



وبيّن أن الميثانول يتحول في الكبد إلى مواد سامة تُعطّل إنتاج الطاقة بالخلايا، وتستهدف الخلايا العصبية في الدماغ وشبكية العين، وتتسبب بارتفاع حموضة الدم التي تؤدي إلى غثيان واستفراغ مستمر، وتسارع النّفس، وضبابية الرؤية قد تصل للعمى، وصداع شديد وهذيان، وفشل متعدّد للأعضاء الحيوية.



وأكّد أن الأعراض قد تظهر خلال 2-3 ساعات أو تتأخر حتى 36 ساعة حسب الجرعة، معتبراً أن غسيل الكلى هو "الإجراء المنقذ الأهم" مع دعم أجهزة التنفس الصناعي، لكنه شدد على أن هذه الإجراءات "تفقد فعاليتها إذا كانت الجرعات المتناولة عالية".



وحذّر الدكتور أبو يقين من تعاطي أي كحوليات خاصة في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الكحول العادي يضرّ الكبد والكلى ويرفع معدلات السكري والدهون، أما إذا كان ملوثاً بمادة الميثانول فتعاطي كمية صغيرة منه قد يؤدي للوفاة.



وناشد الدكتور أبو يقين أي شخص تظهر عليه الأعراض التوجه الفوري لأقسام الطوارئ بمستشفيات المملكة المختلفة، مؤكداً أن التدخل السريع هو الفرصة الوحيدة للنجاة.



ولفت إلى ان الحالات الأولى التي وصلت إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ظهرت أعراض تسمم بمادة مجهولة تسببت بارتفاع حموضة الدم وتغيّر نسبها، ما استدعى أخذ عينات احترازية وإخضاع المرضى لتدخلات طبية عاجلة، وتبين أنها بسبب تعاطي كحول فيها مادة "الميثانول" عالية السمية.