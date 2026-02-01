الأحد 2026-02-01 10:49 ص

وزارة الصحة: بدء تطبيق بروتوكول علاج الجلطات الحادة بالقسطرة في 7 مراكز رئيسة

سرير في مستشفى
 
الأحد، 01-02-2026 07:45 ص
الوكيل الإخباري-   تبدأ وزارة الصحة، الأحد، بتطبيق إجراءات علاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة في مستشفيات الوزارة، عبر 7 مراكز رئيسية مغطاة لتفعيل هذا البروتوكول العام، وفق وزير الصحة إبراهيم البدور.اضافة اعلان


وأوضح البدور، أن الوزارة تعمل على زيادة عدد هذه المراكز خلال خطة مستقبلية وربط هذه المراكز بمراكز طرفية في مختلف المحافظات.

وهذه المراكز هي؛ مستشفيات البشير والأمير حمزة والحسين السلط الجديد والزرقاء والكرك والطفيلة والأميرة بسمة في إربد بالإضافة إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وبين الوزير أنه جرى تعزيز هذه المستشفيات المجهزة لإجراء التداخلات العلاجية للقلب، بكوادر فنية مناوبة تعمل في جميع الأوقات؛ وذلك لإجراء عمليات قسطرة القلب الطارئة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وبين أنه جرى ربط باقي مستشفيات وزارة الصحة بهذه المستشفيات المجهزة وفق آلية عمل محددة يتم بموجبها تحويل حالات الجلطات القلبية وعمل قسطرة بشكل مباشر.

وأكد البدور على الالتزام بالبروتوكولات العلاجية الطبية المعتمدة والمتعارف عليها، وفق أسس واضحة وضمان استمرارية الرعاية الطبية المثلى، حيث يتم التعامل مع حالات الجلطات القلبية في المستشفيات المغطّاة بأطباء اختصاص القلب سواء من كوادر الوزارة أو غيرهم وفق هذه البروتوكولات المعتمدة.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن خطة وضعتها وزارة الصحة لتعزيز جودة الخدمة الطبية بهدف إعداد تصورات واضحة ووضع بروتوكولات علاجية موحدة للجلطات الدماغية والقلبية، إضافة إلى توحيد بروتوكولات علاج جميع مرضى السرطان في القطاعات الطبية كافة.
 
 


