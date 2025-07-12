وزارة الصحة تحذر: سحب بطاقة التأمين الصحي من المنتفع بهذه الحالة

وأوضحت الوزارة أن بطاقة التأمين يجب أن تحمل صورة شخصية للمشترك أو أحد المنتفعين المسجّلين معه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدامها من قبل أطراف غير مخولين.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، حرصًا على استمرارية تقديم الخدمات الصحية بعدالة وكفاءة، وضمان وصولها إلى مستحقيها دون تجاوزات أو إساءة استخدام.
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