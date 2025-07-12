وزارة الصحة تحذر: سحب بطاقة التأمين الصحي من المنتفع بهذه الحالة

الوكيل الإخباري- حذّرت وزارة الصحة من استخدام بطاقة التأمين الصحي من قبل أي شخص غير المشترك أو غير المنتفع الرسمي بها، مؤكدة أن هذا التصرف يُعد مخالفة صريحة لأحكام نظام التأمين الصحي المعتمد في المملكة.

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وأوضحت الوزارة أن بطاقة التأمين يجب أن تحمل صورة شخصية للمشترك أو أحد المنتفعين المسجّلين معه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدامها من قبل أطراف غير مخولين.

وشددت على أن استخدام البطاقة بطرق مخالفة سيؤدي إلى سحبها بناءً على تنسيب الوزير ووفق المدة التي يراها مناسبة، كما سيتم تحويل المخالف إلى دائرة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، حرصًا على استمرارية تقديم الخدمات الصحية بعدالة وكفاءة، وضمان وصولها إلى مستحقيها دون تجاوزات أو إساءة استخدام.