السبت 2025-07-12 10:54 م
 

وزارة الصحة تحذر: سحب بطاقة التأمين الصحي من المنتفع بهذه الحالة

ا
تعبيرية
 
السبت، 12-07-2025 08:46 م

الوكيل الإخباري- حذّرت وزارة الصحة من استخدام بطاقة التأمين الصحي من قبل أي شخص غير المشترك أو غير المنتفع الرسمي بها، مؤكدة أن هذا التصرف يُعد مخالفة صريحة لأحكام نظام التأمين الصحي المعتمد في المملكة.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن بطاقة التأمين يجب أن تحمل صورة شخصية للمشترك أو أحد المنتفعين المسجّلين معه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدامها من قبل أطراف غير مخولين.

 

وشددت على أن استخدام البطاقة بطرق مخالفة سيؤدي إلى سحبها بناءً على تنسيب الوزير ووفق المدة التي يراها مناسبة، كما سيتم تحويل المخالف إلى دائرة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.


ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، حرصًا على استمرارية تقديم الخدمات الصحية بعدالة وكفاءة، وضمان وصولها إلى مستحقيها دون تجاوزات أو إساءة استخدام. 

 


Image1_7202512205548818216286.jpg
Image2_7202512205548818216286.jpg
Image3_7202512205548818216286.jpg
Image4_7202512205548818216286.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية اتفاقية لربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني

ا

فلسطين أنباء عن خرائط إسرائيلية جديدة لنطاق الانسحاب من غزة

ة

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد الأحد

ا

أخبار محلية نائب الملك يحضر فعالية "اليوم الأولمبي" في جرش

ت

أخبار محلية أمسية في مأدبا تستحضر شاعر الأردن "عرار"

ا

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة الترخيص

ىت

منوعات 17 ساعة عصيبة.. هذا ما حصل داخل طائرة في المكسيك

ىىى

فيديو منوع علاج فعال لآلام المفاصل !



 
 





الأكثر مشاهدة