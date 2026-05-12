وزارة الصحة تنشر إرشادات هامة للحفاظ على صحة الحجاج خلال موسم الحج

ودعت الوزارة إلى تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة، والجلوس في الأماكن المظللة، واستخدام المظلات البيضاء أو ذات الألوان الفاتحة، إضافة إلى الإكثار من شرب الماء والسوائل لتعويض ما يفقده الجسم بسبب التعرق.
كما أوصت باستخدام كمادات الماء البارد على الرأس وأجزاء الجسم المكشوفة أثناء الطواف، وتجنب المشي تحت أشعة الشمس المباشرة، مع ضرورة مراجعة أقرب بعثة طبية عند الشعور بالتعب أو الإصابة بالإجهاد.
وأكدت الوزارة أهمية التعرف على مواقع البعثات الطبية وأقرب الأماكن المخصصة للحالات الطارئة، مشيرة إلى ضرورة احتفاظ المصابين بالأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري، ببطاقة تعريفية تتضمن أسماء أدويتهم لمساعدة الكوادر الطبية في الحالات الطارئة.
وشددت على ضرورة الالتزام بتناول أدوية الأمراض المزمنة في مواعيدها المحددة، وتجنب مخالطة المصابين بالأمراض التنفسية قدر الإمكان حفاظاً على السلامة الصحية خلال موسم الحج.
