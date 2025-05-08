وزارة الصحة تنفي وجود حالات تسمم في عجلون

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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نفى أمين عام وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول ما يتم تداوله عن نقل عشرات المصابين إلى المستشفيات في عجلون بسبب إصابتهم بالتسمم بجرثومة "إي كولاي".

وقال الشبول لـ "الوكيل الاخباري" أنه لا توجد أي إدخالات أو مراجعات لحالات تسمم في الوقت الحالي.

وبين أن الاشتباه بحالات تسمم في الأسابيع الماضية تم التعامل معه من قبل فريق مختص.