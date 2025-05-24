وزارة الصحة تودع بعثة الحج الطبية الأردنية

واطّلع الشبول، مندوبًا عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، على جاهزية البعثة المكوّنة من الكوادر الطبية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى الإمكانات الطبية من أجهزة وأدوية ومستلزمات طبية، بما يكفل تقديم الخدمة الطبية للحجاج أثناء أداء المناسك. ودعا البعثة الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لجميع المرضى من الحجاج الأردنيين، وعرب الـ48، وكل من يقصد البعثة للعلاج.
وأكد الشبول أن البعثة، بجميع طواقمها ومستلزماتها، قادرة على تقديم الرعاية الصحية المثلى للحجاج، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبقى على تواصل دائم مع رئيس البعثة وأعضائها للاطمئنان على الأوضاع الصحية لحجاجنا، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.
من جهته، أوضح رئيس بعثة الحج الطبية الأردنية، الدكتور رياض الشياب، أن الوزارة ستبذل كل ما بوسعها لتقديم خدمات الرعاية الصحية للحجاج.
وتضم البعثة 40 فردًا من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، من بينهم 23 طبيبًا من مختلف التخصصات، تشمل القلب والصدرية والباطنية والجراحة، إضافة إلى ستة صيادلة، وعشرة ممرضين، وإداري واحد.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية بني عبيد تعيد تأهيل طريق حيوي
-
"تجارة عمّان" تتابع قضية احدى البواخر المحترقة لصون حقوق التجار
-
البريد الأردني يطرح ختما تذكاريا بمناسبة عيد الاستقلال الـ79
-
الأمن يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويضبط المتورطين
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد 3 بلديات في عجلون وإربد
-
إطار حوكمة جديد لمؤسسات المجتمع المدني ضمن خطة تنفيذ القرار 1325
-
العيسوي: الاستقلال رمز السيادة والكرامة الوطنية ومسيرة متجددة نحو مستقبل مشرق
-
وزير الأوقاف: كونوا خير سفراء للأردن في حجكم