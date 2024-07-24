وزارة الصحة: مطعوم جدري الماء للأطفال بعمر السنة

03:16 م

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات



رجح مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة دخول مطعوم جدري الماء نهاية العام الحالي او بداية العام القادم على أبعد تقدير.



وقال المقابلة لـ "الوكيل الاخباري" انه من المقرر ادراج مطعوم جدري الماء في البرنامج الوطني للمطاعيم والذي يستهدف الأطفال بعمر السنة.



وبين أن الوزارة ستوفر المطاعيم لطلبة المدارس المصابين بأمراض نقص المناعة والسرطان.



وأشار الى أن المطعوم سيقلل من الاصابات بنسبة 87% ويخفف الأعراض بنسبة 13%.