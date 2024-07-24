 
الخميس 2024-07-25 04:31 ص
 
 

وزارة الصحة: مطعوم جدري الماء للأطفال بعمر السنة

365080_58_1687639145
الأربعاء، 24-07-2024 03:16 م

 

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

رجح مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة دخول مطعوم جدري الماء نهاية العام الحالي او بداية العام القادم على أبعد تقدير.

وقال المقابلة لـ "الوكيل الاخباري" انه من المقرر ادراج مطعوم جدري الماء في البرنامج الوطني للمطاعيم والذي يستهدف الأطفال بعمر السنة.

وبين أن الوزارة ستوفر المطاعيم لطلبة المدارس المصابين بأمراض نقص المناعة والسرطان.

وأشار الى أن المطعوم سيقلل من الاصابات بنسبة 87% ويخفف الأعراض بنسبة 13%.
كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

فلسطين مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل

أرشيفية

عربي ودولي بايدن: انسحبت لتوحيد حزبي وهاريس مؤهلة لقيادة البلاد

عازف

فن ومشاهير وفاة عازف بصعقة كهربائية أمام الجمهور

أرشيفية

فلسطين حماس تتهم نتنياهو بإفشال الوساطة





 


 



الأكثر مشاهدة




عاجل