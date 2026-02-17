وزارة الصحة ومؤسسة الإقراض الزراعي توقعان اتفاقية تمويل مشروع القرى الصحية بمليون دينار

03:42 م

الوكيل الإخباري- وقّعت في وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون ما بين الوزارة ومؤسسة الإقراض الزراعي، لتمويل وتنفيذ مشروع القرى الصحية.





ووقع الاتفاقية عن وزارة الصحة الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رياض الشياب، فيما وقعها عن مؤسسة الإقراض الزراعي مديرها العام المهندس محمد الدوجان، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين من الجانبين.



وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتمويل الفئات المستهدفة من أفراد المجتمع المحلي في القرى الصحية المشمولة بالمشروع، التابع لمديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، والذي يسهم في تحسين نوعية حياة المواطنين، من خلال تمكين المرأة ودعم الشباب، كما يساهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال تمويل مشاريع زراعية ريفية صغيرة مدرّة للدخل، إضافة إلى دعم الأنشطة التوعوية الصحية الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالقضايا الصحية المختلفة، وتعزيز تبني السلوكيات الصحية السليمة عبر تطبيق برامج وتدخلات التغيير السلوكي الاجتماعي. وتسعى الاتفاقية إلى تحسين البيئة الصحية والاقتصادية والمعيشية للفئات المستهدفة من البرنامج.



وتأتي هذه الاتفاقية انسجامًا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى نشر ثقافة الاعتماد على الذات، ومواكبة للتطويرات الميدانية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث أهداف التنمية المستدامة. كما تركز على تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، ودعم أنشطة رفع الوعي الصحي من خلال صناديق القرى الصحية، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم والسلوكيات الصحية السليمة داخل المجتمعات المحلية.



وبموجب الاتفاقية، ستقدم مؤسسة الإقراض الزراعي مبلغ مليون دينار على شكل قروض زراعية، فيما تتحمل وزارة الصحة الكلفة التشغيلية لهذه القروض. وسيتم منح القروض وفق أسس وقواعد الإقراض المعمول بها لدى المؤسسة، على أن يكون المنتفعون من القرى الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة ومن خلال آليات المشاركة المجتمعية الفاعلة المعتمدة ضمن المشروع.



وأكد الدكتور الشياب أن الاتفاقية تجسّد روح التكامل بين القطاعات الوطنية وتعزز مفهوم الصحة المجتمعية الشاملة وربطها بالتنمية المستدامة والأمن الغذائي. وأضاف أن الرعاية الصحية الأولية لم تعد تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية والوقائية داخل المراكز الصحية، بل تمتد لتشمل مختلف العوامل المؤثرة في صحة الإنسان ورفاهيته، بما في ذلك البيئة والظروف المعيشية الآمنة. وأشار إلى أن هذه الشراكة تعزز دمج مفهوم "الصحة في جميع السياسات"، وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوصول لمجتمعات أكثر صحة وإنتاجية.



وأكد المهندس الدوجان أن الاتفاقية تهدف إلى إحداث نمو في القطاع الزراعي وخلق فرص تشغيل بأسلوب مستدام بما يعزز التنمية المحلية في القرى الصحية، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يشكّل خطوة استراتيجية لدعم المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع بأكمله، كما أن الاتفاقية تتيح الوصول الأمثل للفئات المستهدفة من خلال فروع المؤسسة ونوافذها المنتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

