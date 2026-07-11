وزارة الصحة: 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء وإغلاق مطعم احترازيا

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الحالات التي راجعت المستشفيات كانت تعاني من أعراض شملت التقيؤ، والإسهال المتكرر، والصداع، وآلام البطن، مشيرة إلى أن معظم الحالات كانت طفيفة، وتلقت العلاج اللازم وغادرت المستشفيات بعد تحسن حالتها، فيما أُدخل عدد محدود من الحالات للمراقبة الطبية واستكمال العلاج، وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية.
وقالت الوزارة، استقبل مستشفى الزرقاء الحكومي لغاية إعداد هذا البيان 38 حالة، واستقبل مستشفى الأمير هاشم العسكري 31 حالة، فيما راجعت 3 حالات أحد المستشفيات الخاصة في الزرقاء.
من جهتها أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن كوادر الرقابة والتفتيش المختصة فيها، نفذت كشفاً ميدانياً فورياً على المطعم المرتبط بحالات الاشتباه بالتسمم وأغلقته احترازياً، إضافة إلى مباشرة اتخاذ إجراءاتها اللازمة بما في ذلك سحب عينات من الوجبات المعدة في المطعم لغايات الفحص المخبري.
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