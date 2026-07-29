وزارة الصناعة تكشف مستجدات تنفيذ السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028

01:55 م

الوكيل الإخباري- قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، إن تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028 يحقق تقدمًا في عدد من المحاور، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف عمل الفرق الفنية لضمان إنجاز المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويخفض كلف الإنتاج، ويرفع القيمة المضافة. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدوري السابع للفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية، بحضور ممثلين عن غرف الصناعة والقطاعين العام والخاص.



خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة



وأضافت الزعبي أن السياسة الصناعية، المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، تركز على خفض كلف الإنتاج، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء القدرات البشرية والتقنية، وتمكين المنتج الأردني من توسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.



برنامج كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية



واستعرض الاجتماع التقدم في تنفيذ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، بما في ذلك تعميم استبيان على المنشآت الأعلى استهلاكًا للطاقة لقياس أثر كلف الكهرباء والوقود، إلى جانب تنظيم ورش توعوية لترشيد استهلاك الطاقة.



تقدم في مشروع تزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي



وفي قطاع الطاقة، تابع المجتمعون سير مشروع تزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي، إذ أُحيلت عطاءات التنفيذ والخدمات الاستشارية لمدينتي الروضة والموقر، فيما حصلت مدينة المفرق التنموية على الموافقة البيئية تمهيدًا لطرح عطاء التنفيذ.



تطوير خدمات النقل للمناطق الصناعية



كما ناقش الاجتماع نتائج دراسة خدمات النقل في منطقة القسطل، والتوصيات الخاصة بتطوير خدمات النقل في إربد، والتي شملت التوسع في النقل التعاقدي، وزيادة عدد التصاريح، وتوفير خدمة نقل مكوكية للعاملين في القطاع الصناعي.



العلامة البيئية وجائزة المصنع الأخضر



وفي الملف البيئي، أُعلن صدور تعليمات "العلامة البيئية الأردنية"، واعتماد هويتها البصرية، والبدء بإجراءات تسجيلها وتشكيل لجانها الفنية، بالتوازي مع التحضير لإطلاق الدورة الثانية من جائزة المصنع الأخضر.



تنمية المهارات وأتمتة الخدمات



وتناول الاجتماع التقدم في محوري المهارات والقيمة المضافة، بما في ذلك استحداث وحدات دراسية مرنة، والتوسع في برامج التدريب المهني والفروع الإنتاجية، وإنجاز أتمتة إجراءات ترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



استراتيجيات صناعية واستقطاب الاستثمارات



كما بحث المشاركون جهود استقطاب الاستثمارات في قطاع المحيكات، وإعداد استراتيجيات للصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية، وإطلاق برنامج للأبحاث التطبيقية، وتطوير منظومة سلامة الغذاء بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد دراسة جدوى لتصنيع أشباه الموصلات.



الترويج للاستثمار وبرنامج "صنع في الأردن"



واختتم الاجتماع باستعراض التقدم في برامج الترويج الاستثماري، وتنفيذ برنامج "صنع في الأردن"، ومذكرات التفاهم المتعلقة بالهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتطوير فرص التعدين، ورفع جاهزية الشركات للمشاركة في المعارض الدولية.





