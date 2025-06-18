الأربعاء 2025-06-18 02:15 م
 

وزارة الصناعة: سلاسل الاستيراد طبيعية ومخزون المملكة من القمح يغطي 10 شهور

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 18-06-2025 01:48 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن مخزون المملكة من القمح يغطي استهلاك المملكة لمدة عشرة شهور، والشعير لمدة ثمانية شهور، فيما تواصل الوزارة طرح مناقصات لشراء المزيد من الكميات والاستيراد من عدة دول أبرزها رومانيا وبلغاريا وروسيا.

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وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء؛ إن العمل جارٍ لإنشاء مستوعبات في القطرانة بطاقة استيعابية تبلغ 600 ألف طن، لتصل الطاقة التخزينية إلى 2.31 مليون طن، مع نهاية العام الحالي.


وبحسب البرماوي؛ تبلغ الطاقة الاستيعابية في الصوامع العمودية 710 آلاف طن، وفي المستوعبات الأفقية مليون طن.


وأكد أن الوزارة تعمل باستمرار على المحافظة على المخزون الاستراتيجي للمملكة والتحوط على أكبر قدر ممكن من الكميات، مشيراً إلى أن رفع الطاقة الاستيعابية يمكّن المملكة من الحفاظ على مخزون القمح لمدة تزيد على 16 شهراً.


كما أكد أن سلاسل التوريد تعمل كالمعتاد وبانتظام وتتم متابعتها باستمرار لتلبية احتياجات السوق من مختلف السلع، لاسيما التموينية منها والتي يتم استيرادها من مناشئ مختلفة ، إلى جانب الإنتاج الغذائي المحلي.

 
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