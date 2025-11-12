وزارة الصناعة والتجارة: التعامل مع 5 قضايا لحماية الإنتاج الوطني واستقبال 16 شكوى

11:38 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753524 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي مع عدد من القضايا والشكاوى المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني وفق المسارات القانونية اللازمة وبما يتوافق مع التزامات الأردن الدولية. اضافة اعلان





وجرى التعامل مع 5 قضايا حماية تتعلق بتدابير وقائية ومكافحة إغراق، والتي بدأت بعض الدول التحقيق فيها على وارداتها من مختلف الدول بما فيها الأردن، وذلك وفقًا للتشريعات الدولية المعتمدة، وتتعلق تلك القضايا بمنتجات أدوات منزلية ومستلزمات بناء.



وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي الوزارة استقبلت ومن خلال مديرية حماية الإنتاج الوطني 16 شكوى من منشآت صناعية محلية متضررة من ارتفاع مستوردات بعض السلع أو من استيراد منتجات بأسعار إغراقية أو مدعومة، وتمت دراسة هذه الشكاوى وتحويل التوصيات الخاصة بها للجهات المعنية.



وأضاف البرماوي أن الوزارة درست أيضًا 221 طلبًا للحصول على رخص استيراد بروفايلات الألمنيوم، إلى جانب تقديم 3 استشارات فنية وقانونية للصناعات المحلية لمساعدتها على استكمال المتطلبات اللازمة قبل التقدم بطلبات الحماية بشكل رسمي، حيث تم توجيه بعض المنشآت للمضي بإجراءات تقديم طلبات حماية تدابير وقائية ومكافحة إغراق حال رغبتها بذلك.



كما أرسلت الوزارة الإخطارات والإبلاغات الدورية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة باتفاقيات التدابير الوقائية ومكافحة الإغراق والدعم.



إلى ذلك، بدأت الوزارة إجراءات التحقيق في قضية مكافحة الإغراق الخاصة بمستوردات المملكة من سلعة الألواح الشمسية من إحدى البلدان، وذلك استنادا إلى ادعاءات الصناعة المحلية بأن تلك المستوردات تُغرق السوق المحلي مما يتسبب في إلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية.



وفرضت الوزارة رسوم تدابير وقاية نهائية على إحدى مستلزمات السلامة والحماية بعدما تبين وجود ضرر على الصناعة المحلية.



وتقوم مديرية حماية الإنتاج الوطني بزيادة مجالات التعاون بينها وبين نظيراتها في الدول الأخرى في مجال حماية الإنتاج الوطني (تدابير الوقاية ومكافحة الإغراق والدعم)، حيث تم توقيع برتوكولات عدة تعاون مع الدول بهذا الخصوص.



وانضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في 11/4/2000، حيث ترتّب على ذلك استحداث مديرية حماية الإنتاج الوطني لتكون الجهة المختصة بتطبيق الاتفاقيات والأنظمة المتعلقة بحماية الصناعات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة مثل تزايد المستوردات أو الاستيراد بأسعار إغراقية أو مدعومة.