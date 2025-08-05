وزارة الصناعة والتجارة تتعامل مع 4 قضايا تدابير وقاية ومكافحة إغراق

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ينال البرماوي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المديرية تلقت 6 شكاوى من مصانع محلية متضررة من تزايد مستوردات المملكة لبعض المنتجات، أو استيراد سلع بأسعار إغراقية أو مدعومة، فيما درست 130 طلبًا مقدمة من قبل الشركات الصناعية والتجارية للحصول على رخصة استيراد بروفايلات الألمنيوم.
وقدمت المديرية 3 استشارات فنية وقانونية للصناعة الوطنية لاستيفاء الاشتراطات اللازمة للتقدم بطلبات الحماية قبل تقديمها أصوليًا.
كما قدمت الإخطارات والإبلاغات الدورية المستوجبة لمنظمة التجارة العالمية، والمتعلقة باتفاقيات تدابير الوقاية ومكافحة الإغراق والدعم.
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