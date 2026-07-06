الإثنين 2026-07-06 02:29 م

وزارة الطاقة تواصل تطوير قدرات موظفيها في الأمن السيبراني

وزارة الطاقة تواصل تطوير قدرات موظفيها في الأمن السيبراني
وزارة الطاقة تواصل تطوير قدرات موظفيها في الأمن السيبراني
 
الإثنين، 06-07-2026 02:23 م

الوكيل الإخباري-   نظمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، من خلال مديرية تكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع الجمعية الأردنية التوعوية لحماية المعلومات، محاضرة توعوية حول الأمن السيبراني، بمشاركة عدد من موظفي الوزارة، ضمن جهودها لتعزيز المعرفة الرقمية ورفع كفاءة كوادرها.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، استعرض المحاضرة المهندس إبراهيم صفا، أهمية رفع الوعي بالأمن السيبراني، ومخاطر الاحتيال الإلكتروني، وضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والاتصالات مجهولة المصدر، موضحا مبادئ أمن المعلومات المتمثلة في السرية والنزاهة والتوافر.

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وأوضح أن التهديدات السيبرانية تشمل الاحتيال المالي، والتجسس، وإحداث الاضطرابات، إلى جانب أساليب الهندسة الاجتماعية التي تعتمد على التلاعب بالأفراد للحصول على المعلومات، مؤكدا أهمية حماية البيانات وعدم مشاركة المعلومات الحساسة عبر التطبيقات والمنصات الرقمية.

وأشار إلى أن البيانات تمثل ثروة أساسية في الاقتصاد الرقمي، ما يستدعي تعزيز قدرات المؤسسات في إدارتها والاستفادة منها لتطوير الخدمات وصنع القرار.

 
 


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