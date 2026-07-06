وزارة الطاقة تواصل تطوير قدرات موظفيها في الأمن السيبراني

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، من خلال مديرية تكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع الجمعية الأردنية التوعوية لحماية المعلومات، محاضرة توعوية حول الأمن السيبراني، بمشاركة عدد من موظفي الوزارة، ضمن جهودها لتعزيز المعرفة الرقمية ورفع كفاءة كوادرها.



وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، استعرض المحاضرة المهندس إبراهيم صفا، أهمية رفع الوعي بالأمن السيبراني، ومخاطر الاحتيال الإلكتروني، وضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والاتصالات مجهولة المصدر، موضحا مبادئ أمن المعلومات المتمثلة في السرية والنزاهة والتوافر.

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