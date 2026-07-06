وزارة الطاقة تواصل تطوير قدرات موظفيها في الأمن السيبراني

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، استعرض المحاضرة المهندس إبراهيم صفا، أهمية رفع الوعي بالأمن السيبراني، ومخاطر الاحتيال الإلكتروني، وضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والاتصالات مجهولة المصدر، موضحا مبادئ أمن المعلومات المتمثلة في السرية والنزاهة والتوافر.
وأشار إلى أن البيانات تمثل ثروة أساسية في الاقتصاد الرقمي، ما يستدعي تعزيز قدرات المؤسسات في إدارتها والاستفادة منها لتطوير الخدمات وصنع القرار.
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