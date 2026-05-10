وزارة الطاقة: مشروع الأمونيا الخضراء يوفر فرص عمل وتكنولوجيا حديثة

الوكيل الإخباري- قالت رئيسة قسم الهيدروجين الأخضر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حنين سعيد، إن الأمونيا متوفرة في الأردن ويتم إنتاجها، موضحة أن الأمونيا التقليدية تُنتج باستخدام الغاز الطبيعي، بينما يتم إنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام طاقة كهربائية مولدة بنسبة 100% من مصادر الطاقة المتجددة.

وأضافت سعيد ، أن مشروع الأردن للأمونيا الخضراء سيعتمد على إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية، مع تخزينها باستخدام أنظمة البطاريات الحديثة، بهدف تشغيل عمليات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بشكل كامل اعتمادا على الطاقة النظيفة.