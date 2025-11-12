وزارة الطاقة: 3430 برميل نفط عراقي تصل إلى المصفاة ضمن مذكرة التفاهم السابقة

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنّ الإجراء يأتي لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، حيث جرى استئناف التحميل في 5 تشرين الأول ويستمر حتى 31 كانون الثاني 2025، ولحين استكمال الكميات المتفق عليها، وبما يضمن استمرارية تزويد الأردن بجزء من احتياجاتها من النفط الخام وفق التفاهمات المبرمة بين الجانبين.
-
