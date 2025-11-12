وزارة الطاقة: 3430 برميل نفط عراقي تصل إلى المصفاة ضمن مذكرة التفاهم السابقة

الوكيل الإخباري- استقبلت شركة مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء نحو 3430.8 برميلا من النفط الخام العراقي، خلال الفترة من 11 تشرين الأول حتى 10 تشرين الثاني 2025؛ استكمالا لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين حكومتي الأردن والعراق التي جرى تمديدها في 17 أيلول الماضي.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنّ الإجراء يأتي لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، حيث جرى استئناف التحميل في 5 تشرين الأول ويستمر حتى 31 كانون الثاني 2025، ولحين استكمال الكميات المتفق عليها، وبما يضمن استمرارية تزويد الأردن بجزء من احتياجاتها من النفط الخام وفق التفاهمات المبرمة بين الجانبين.