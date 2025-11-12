الأربعاء 2025-11-12 05:07 م
 

وزارة الطاقة: 3430 برميل نفط عراقي تصل إلى المصفاة ضمن مذكرة التفاهم السابقة

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
 
الأربعاء، 12-11-2025 04:24 م

الوكيل الإخباري-   استقبلت شركة مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء نحو 3430.8 برميلا من النفط الخام العراقي، خلال الفترة من 11 تشرين الأول حتى 10 تشرين الثاني 2025؛ استكمالا لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين حكومتي الأردن والعراق التي جرى تمديدها في 17 أيلول الماضي.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنّ الإجراء يأتي لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، حيث جرى استئناف التحميل في 5 تشرين الأول ويستمر حتى 31 كانون الثاني 2025، ولحين استكمال الكميات المتفق عليها، وبما يضمن استمرارية تزويد الأردن بجزء من احتياجاتها من النفط الخام وفق التفاهمات المبرمة بين الجانبين.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق في قطاع الطاقة، وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن الطاقي للمملكة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام وتجارة الاردن يطلقان مبادرة "شركاء في الوعي"

أخبار محلية الأمن العام وتجارة الاردن يطلقان مبادرة "شركاء في الوعي"

الملازم عبد الرؤوف كامل

مناسبات تهنئة الملازم عبد الرؤوف كامل عبيدات

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يوجه برفع الجاهزية استعدادا لعدم الاستقرار الجوي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية أمن وحماية المطارات ويفتتح عدداً من المباني

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية أمن وحماية المطارات ويفتتح عدداً من المباني

وزارة الطاقة

أخبار محلية وزارة الطاقة: 3430 برميل نفط عراقي تصل إلى المصفاة ضمن مذكرة التفاهم السابقة

خلال لقائه فعاليات عشائرية وشبابية

أخبار محلية العيسوي: حكمة القيادة الهاشمية ووحدة الصف يجسدان قوة الأردن ومنعته

نع

تكنولوجيا وضع التصفح المتخفي.. خصوصية كاملة أم اسم مضلل؟

كابيتال بنك ينضم لمبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيزاً للتنوع والمساواة في بيئة العمل

أخبار الشركات كابيتال بنك ينضم لمبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيزاً للتنوع والمساواة في بيئة العمل



 
 





الأكثر مشاهدة