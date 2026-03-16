وزارة العدل: اصدار نحو 46.5 الف شهادة عدم محكومية في شباط الماضي

الإثنين، 16-03-2026 10:08 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي أصدرتها خلال شهر شباط الماضي باللغتين العربية والإنجليزية.اضافة اعلان


ووفق رصد "الوكيل الإخباري"، فقد جرى إصدار 46.5 ألف شهادة عدم محكومية خلال شهر شباط الماضي.

وأصدرت الوزارة 44 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية، فيما بلغ عدد الشهادات التي أصدرت باللغة الإنجليزية نحو 2460 ألف شهادة.

يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
 
 


