وزارة العدل تنفذ 85 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي

وقالت وزارة العدل إنّ تطبيق العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، للمحافظة على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
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