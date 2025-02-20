 
الخميس 2025-02-20 01:36 م
 

وزارة العدل تنفذ 85 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي

وزارة العدل
وزارة العدل
الخميس، 20-02-2025 01:05 م

الوكيل الإخباري-   نفذت وزارة العدل 85 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن بعقوبات بديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية الشهر الماضي، وفقا لوزارة العدل.

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وقالت وزارة العدل  إنّ تطبيق العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، للمحافظة على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.

 
gnews

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