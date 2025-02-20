وزارة العدل تنفذ 85 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة العدل 85 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن بعقوبات بديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية الشهر الماضي، وفقا لوزارة العدل.

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