الإثنين 2026-01-19 06:16 م

وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيًا مع خطط التحول الرقمي

وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيًا مع خطط التحول الرقمي
وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيًا مع خطط التحول الرقمي
 
الإثنين، 19-01-2026 03:47 م
الوكيل الإخباري-  وسّعت وزارة العدل خدمة المزادات الإلكترونية للأموال المنقولة وغير المنقولة، تماشيًا مع خطط التحول الرقمي للوزارة.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، نزار الخرابشة، إن المزايدات تُجرى من خلال تطبيق الهاتف الذكي أو الموقع الإلكتروني للمزادات (https://auctions.moj.gov.jo)، وذلك بخلاف المزادات التقليدية التي كانت تُعقد في قاعة المزاد داخل المحكمة أو في ساحة الحجز.

وأكد الخرابشة أن أتمتة عمليات المزاد لتصبح إلكترونية تتيح لأي مواطن الدخول إلى الموقع الإلكتروني والمشاركة والاستفادة من هذه الخدمة بأكبر قدر ممكن.

وأوضح أن الخدمة متاحة لجميع المشاركين الموثقين داخل المملكة وخارجها، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل آلية توثيق البيانات لتصبح من خلال برنامج "سند".

وبيّن أن المنصة الإلكترونية توفر ضمانات للمشاركين بموجب أحكام قانون التنفيذ والتشريعات المعمول بها، مع حماية بيانات المشاركين في المزاد من خلال توثيق بياناتهم لدى دائرة التنفيذ، بما في ذلك الهوية الشخصية ورقم "الآيبان"، مع الحفاظ على سرية هذه البيانات.

ولفت الخرابشة إلى وجود تفضيل واضح لمزادات الأموال المنقولة، مشيرًا إلى أن المزادات الإلكترونية تُسهم في تحقيق أهداف الوزارة من خلال تعزيز الشفافية، والأتمتة، والرقمنة، والابتكار، والنزاهة، والمهنية، والمساواة، والحيادية، وفي الوقت ذاته تحقق العدالة لطرفي النزاع من حيث الحصول على أعلى المزاودات، في ضوء توسّع شريحة المزاودين نتيجة رقمنة عمل المزادات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

صندوق النقد الدولي

أسواق ومال صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.3% في 2026

ل

فلسطين لازاريني: تحصين الأطفال في غزة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى

ل

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية

أسعار الذهب تهوي محلياً في التسعيرة الرابعة

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

ل

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في غزة

ل

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا

ف

أخبار محلية مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 3 درجات في بحيرة طبريا

ا

أخبار محلية "المدن الصناعية" تبحث مع ملتقى أعمال الفلسطيني فرص الاستثمار



 






الأكثر مشاهدة