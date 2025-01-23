وزارة العمل: اعتماد البطاقة البيضاء الخاصة بأبناء قطاع غزة لغايات إصدار تصاريح العمل

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الوكيل الإخباري - التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الخميس، في مقر الوزارة، رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية، لبحث مطالب أبناء قطاع غزة في الأردن. اضافة اعلان





وقال البكار إن الوزارة تسعى من خلال الإجراءات المتخذة إلى تنظيم سوق العمل، وإعداد قاعدة بيانات تتحدد من خلالها احتياجات كل قطاع من العمالة غير الأردنية، مؤكداً أن وزارة العمل ملزمة بتطبيق أحكام قانون العمل الأردني.



وأشار البكار إلى أنه سيتم تسهيل إجراءات إصدار تصاريح العمل لأبناء قطاع غزة، من خلال اعتماد البطاقة البيضاء الخاصة بهم بدلاً من جوازات السفر المؤقتة، تسهيلاً لهم في هذا الخصوص، مؤكداً أن أبناء غزة جزء من النسيج الوطني الأردني.



كما لفت البكار إلى التوجيهات الملكية السامية من جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم أبناء قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأردن بقيادة جلالته قدم العديد من الجهود السياسية والدبلوماسية، إلى جانب المساعدات الإنسانية والمستشفيات الميدانية، دعماً لصمود الأشقاء الفلسطينيين وخاصة أهل قطاع غزة.



من جانبه، استعرض رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب سليمان السعود، مطالب أبناء قطاع غزة في الأردن، مؤكداً أهمية التخفيف من معاناتهم، خاصة فيما يتعلق بإدماجهم في سوق العمل الأردني.



وأشاد بدور الأردن الكبير في دعم القضية الفلسطينية، وجهوده المتواصلة في تقديم المساعدات لأهل غزة.



كما أكد نائب رئيس اللجنة حسين العموش، ومقررها أحمد السراحنة، وأعضاء اللجنة مصطفى العماوي، تيسير أبو عرابي، والنائب هايل عياش، ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بشؤون العمل لأبناء قطاع غزة في الأردن.