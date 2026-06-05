وزارة العمل: الوفد الحكومي في مؤتمر العمل الدولي 3 أشخاص

ونوه إلى أن باقي أعضاء الوفد ليسوا من الحكومة وإنما هم ممثلين عن أطراف الإنتاج عمال وأصحاب عمل وثلاثة أعضاء من مجلس الأعيان.
وبين الزيود أن الأردن حريص على المشاركة في هذا المؤتمر الوحيد دوليا الذي يخص شؤون العمل وتشارك به كل دول العالم، مؤكدا أن كلف السفر لممثلي الحكومة تستند لنظام الإنتقال والسفر.
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