وزارة العمل: الوفد الحكومي في مؤتمر العمل الدولي 3 أشخاص

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وبعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي حول الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي 2026 المنعقد حاليا في جنيف غير دقيق.

اضافة اعلان

وأوضح أن الوفد الذي يمثل الحكومة في مؤتمر العمل الدولي مكون من ثلاثة أشخاص فقط وهم أمين عام الوزارة ومدير مديرية علاقات العمل وأحد موظفي الدائرة القانونية في الوزارة، مضيفا أن وزير العمل الدكتور خالد البكار لم يكن ضمن الوفد ولم يغادر أراضي المملكة.



ونوه إلى أن باقي أعضاء الوفد ليسوا من الحكومة وإنما هم ممثلين عن أطراف الإنتاج عمال وأصحاب عمل وثلاثة أعضاء من مجلس الأعيان.