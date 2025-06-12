وزارة العمل تؤكد استمرار برنامج "عمل أفضل" لقطاع المحيكات

وبين الزيود أن البرنامج الذي تأسس في عام 2008 كبرنامج شراكة ما بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والمعنيين بقطاع الألبسة في الأردن يهدف إلى تحسين ظروف العمل في قطاع صناعة الألبسة، وتعزيز التنافسية في هذا القطاع، وتوفير فرص عمل لائقة، وتمكين المرأة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مضيفا أن البرنامج يساهم في رفع قدرات أطراف الإنتاج الثلاثة– الحكومة والعمال وأصحاب العمل – لتعزيز نتائج العمل اللائق.
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