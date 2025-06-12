وزارة العمل تؤكد استمرار برنامج "عمل أفضل" لقطاع المحيكات

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن برنامج "عمل أفضل" مستمر في أعماله، حرصا من الوزارة على ضمان توفر بيئة عمل لائقة وصحية وسليمة للعاملين في صناعة الألبسة والمحيكات في المملكة في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ).

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