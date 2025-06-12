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وزارة العمل تؤكد استمرار برنامج "عمل أفضل" لقطاع المحيكات

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الخميس، 12-06-2025 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن برنامج "عمل أفضل" مستمر في أعماله، حرصا من الوزارة على ضمان توفر بيئة عمل لائقة وصحية وسليمة للعاملين في صناعة الألبسة والمحيكات في المملكة في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ).

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وبين الزيود أن البرنامج الذي تأسس في عام 2008 كبرنامج شراكة ما بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والمعنيين بقطاع الألبسة في الأردن يهدف إلى تحسين ظروف العمل في قطاع صناعة الألبسة، وتعزيز التنافسية في هذا القطاع، وتوفير فرص عمل لائقة، وتمكين المرأة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مضيفا أن البرنامج يساهم في رفع قدرات أطراف الإنتاج الثلاثة– الحكومة والعمال وأصحاب العمل – لتعزيز نتائج العمل اللائق.

 
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