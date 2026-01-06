وزارة العمل: تخريج 1194 أسرة من "المعونة الوطنية" بعد تشغيل أفرادها في سوق العمل

الوكيل الإخباري- قال مدير البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل رياض شموط، الثلاثاء، إنّ عدد عقود العمل المدعومة الموقعة من خلال البرنامج منذ عام 2022-2025 بلغ 61 ألفا و330 عقد عمل مدعوم منها 31 ألفا و444 عقد عمل مدعوم موقعة مع إناث.

وأضاف شموط أن نسبة المستمرون بالعمل بعد إنتهاء فترة دعم الأجور المقدم من البرنامج وبحسب تتبع إدارة البرنامج لهم عبر بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نحو 75%.



وأوضح أن شركات القطاع الخاص المستفيدة من البرنامج تركز توقيعها لعقود العمل المدعومة مع الفئة العمرية 18-29 سنة وبلغ عددها 43 ألفا و45 عقد عمل من مجمل العقود الموقعة منذ إنطلاق البرنامج في عام 2022، علما أن البرنامج يستهدف الفئة العمرية من 18-45 سنة.



وأشار إلى أن عدد عقود العمل المدعومة الموقعة من خلال البرنامج في عام 2025 بلغ 16 الفا و139 عقد عمل مدعوم منها 7 آلاف و404 عقود عمل موقعة مع إناث، مضيفا أن عدد عقود العمل الموقعة منه للفئة العمرية من 18-29 بلغ 12 ألفا 109 عقود عمل.



وحول عدد الأشخاص المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية منذ عام 2022-2025 بلغ 7 آلاف و 43 شخصا ليصبح عدد الأسر المخرجة من مظلة الاستفادة من المعونة الوطنية 1194 أسرة، لافتا إلى أن عدد الأشخاص المستفيدين من البرنامج من منتفعي المعونة الوطنية في سنة 2025 لوحدها 1976 شخصا منهم 704 من الإناث.