وزارة العمل تشدد على أهمية التفتيش في تنظيم سوق العمل

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان أن الوزارة حريصة على مواصلة التطوير والتحسين لمنظومة التفتيش لتعزيز تنظيم سوق العمل. اضافة اعلان





وبين دوجان خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برؤساء أقسام التفتيش في كافة محافظات المملكة، بحضور مساعده إبراهيم الساكت، ومدير مديرية التفتيش المركزي المهندس هيثم النجداوي، ومديرة مديرية السلامة والصحة المهنية المهندسة إيمان العبداللات، أن التفتيش محور أساسي في تنظيم سوق العمل.



وأضاف أن عمل التفتيش يتم بتكاملية مع باقي مديريات العمل الأخرى لتجويد عمليات التفتيش الموثقة إلكترونيًا للوصول إلى فاعلية أكبر وتغطية أوسع.



واطلع دوجان من مديرتي التفتيش والصحة والسلامة المهنية على تفاصيل الخطة التنفيذية للتفتيش لسنة 2026.

