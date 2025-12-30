الثلاثاء 2025-12-30 10:12 ص

وزارة العمل تطلق نسخة تجريبية لنظام معلومات سوق العمل

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش
وزارة العمل
الثلاثاء، 30-12-2025 09:48 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة العمل، الثلاثاء، نسخة تجريبية لنظام معلومات سوق العمل، كمرحلة تأسيسية للنظام الذي سيكون متوفر باللغتين العربية والإنجليزية مرجعا شاملا لبيانات سوق العمل ويعطي تشخيصا لواقع السوق.

اضافة اعلان

 

وبين وزير العمل خالد البكار أن النظام يهدف إلى دعم القرارات التي تتخذها الحكومة لتكون مبنية على الأدلة، استنادًا إلى البيانات المحدثة حول سوق العمل ومواءمة العرض مع الطلب.


وأشار الوزير إلى أن النظام سيكون متاحا على الموقع الإلكتروني للوزارة وسيمكن القطاع الخاص من أن يكون شريكا فيه بخصوص ملفات العرض والطلب واحتياجات سوق العمل والتشغيل وتحليل البيانات، لافتا النظر إلى أن النظام يشمل بيانات متعددة ومؤشرات مختلفة مصنفة بحسب التصنيفات والمعايير الدولية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء عن مستوياتها القياسية التي سجلتها يوم الجمعة، مع استيعاب الأسواق للتطورات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، إضافة إلى عم

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

أخبار محلية وزارة العمل تطلق نسخة تجريبية لنظام معلومات سوق العمل

القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

الرئيس البرازيلي السابق

عربي ودولي الرئيس البرازيلي السابق قد يعود إلى السجن بعد خضوعه لعملية جراحية

دبابات للاحتلال على طول السياج الحدودي مع سوريا

عربي ودولي مجلس الأمن يجدد ولاية القوة الأممية في الجولان المحتلة 6 أشهر

إدارة السير

أخبار محلية أكثر من ألفي رقيب سير يشاركون في الخطة المرورية لاحتفالات رأس السنة

جلسة لمجلس النواب

شؤون برلمانية "الحريات النيابية" تناقش ملف الإعادة إلى الحكام الإداريين

براميل نفط معدّة للتصدير

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا



 






الأكثر مشاهدة