وزارة العمل تطلق نسخة تجريبية لنظام معلومات سوق العمل

وأشار الوزير إلى أن النظام سيكون متاحا على الموقع الإلكتروني للوزارة وسيمكن القطاع الخاص من أن يكون شريكا فيه بخصوص ملفات العرض والطلب واحتياجات سوق العمل والتشغيل وتحليل البيانات، لافتا النظر إلى أن النظام يشمل بيانات متعددة ومؤشرات مختلفة مصنفة بحسب التصنيفات والمعايير الدولية.
