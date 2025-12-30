وزارة العمل تطلق نسخة تجريبية لنظام معلومات سوق العمل

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة العمل، الثلاثاء، نسخة تجريبية لنظام معلومات سوق العمل، كمرحلة تأسيسية للنظام الذي سيكون متوفر باللغتين العربية والإنجليزية مرجعا شاملا لبيانات سوق العمل ويعطي تشخيصا لواقع السوق.

وبين وزير العمل خالد البكار أن النظام يهدف إلى دعم القرارات التي تتخذها الحكومة لتكون مبنية على الأدلة، استنادًا إلى البيانات المحدثة حول سوق العمل ومواءمة العرض مع الطلب.