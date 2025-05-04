وزارة العمل تنافس في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن تأهل مشروعها "أنظمة التفتيش الإلكترونية – غرفة المراقبة والجودة" إلى المرحلة النهائية في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (2025 WSIS Prizes)، بعد اختياره ضمن أفضل 20 مشروعا على مستوى العالم في فئة الأعمال الإلكترونية.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن المشروع تم تنفيذه من خلال مديريتي التفتيش المركزية والموارد البشرية والتطوير المؤسسي، ويعد من المشاريع الريادية التي تواكب التطورات التكنولوجية في مجالات الرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.