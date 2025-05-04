وزارة العمل تنافس في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المشروع تم تنفيذه من خلال مديريتي التفتيش المركزية والموارد البشرية والتطوير المؤسسي، ويعد من المشاريع الريادية التي تواكب التطورات التكنولوجية في مجالات الرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتهدف الجائزة إلى تكريم المبادرات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفتح أبوابها لجميع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية.
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