وزارة العمل تنفذ محاضرات توعوية للمشاركين في برنامج خدمة العلم

الوكيل الإخباري- باشرت وزارة العمل، ممثلةً بالبرنامج الوطني للتشغيل، وبالتعاون مع دائرة التعبئة والجيش الشعبي في القوات المسلحة الأردنية، بتنفيذ سلسلة من المحاضرات التوعوية المتخصصة في مجال التوجيه المهني وتحليل سوق العمل، وذلك للمكلفين المشاركين في برنامج خدمة العلم، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية الشباب للانخراط في سوق العمل ورفع مستوى وعيهم بالفرص المهنية المتاحة.





وقدّم مدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط، ومسؤول (التشبيك) مع القطاع الخاص في وزارة العمل قصي الكردي، محاضرات توعوية متخصصة في الإرشاد المهني والتشغيل للمكلفين المشاركين في البرنامج، ركزت على مجموعة من المحاور، أبرزها أهمية التخصصات التقنية والمهنية في سوق العمل، وكيفية اختيار المسار المهني المناسب بما يتوافق مع ميول الفرد واحتياجات السوق، إضافة إلى التعريف بأدوات تحليل سوق العمل التي تساعد الشباب على تحديد الفرص الوظيفية المتاحة، والتعرف إلى القطاعات الاقتصادية النامية والوظائف الأكثر طلبًا، إلى جانب تسليط الضوء على الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.



كما تم خلال المحاضرات استعراض القطاعات الاقتصادية الواعدة وفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023–2025، والوظائف التي تشهد طلبًا متزايدًا في السوق، بهدف تمكين الشباب من اتخاذ قرارات مهنية أكثر وعيًا واستنادًا إلى معطيات واقعية.



ومن المقرر أن تستمر هذه المحاضرات طوال فترة تنفيذ برنامج خدمة العلم، لتشمل جميع الأفواج التي ستلتحق بالبرنامج تباعًا، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الإرشاد المهني والتخطيط المبكر للمسار الوظيفي، وتعزيز قدرة الشباب على اختيار مهنة تتوافق مع مهاراتهم واهتماماتهم وقيمهم، وصولًا إلى تحقيق النجاح والاستقرار المهني.





