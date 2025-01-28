وزارة العمل توضح حول انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات

الوكيل الإخباري- اوضح الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن انتقال العمالة غير الأردنية بين القطاعات مسموح بين قطاعات معينة فقط، كان قد سمح الانتقال بينها.



وقال الزيود في منشور عبر فيسبوك، إن الانتقال يكون إما بحصول العامل على براءة ذمة من صاحب العمل الأول خلال 90 يوما من انتهاء صلاحية تصريح عمله أو بعد مرور 90 يوما من انتهاء تصريح العمل.

اضافة اعلان



وأضاف، أن القطاعات التالية يسمح للعامل غير الأردني الدخول لها من القطاعات المسموح الانتقال منها، لكن يمنع الانتقال منها نهائيا: