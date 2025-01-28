 
الثلاثاء 2025-01-28 06:19 م
 

وزارة العمل توضح حول انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات

وزارة العمل
وزارة العمل
الثلاثاء، 28-01-2025 05:55 م

الوكيل الإخباري-   اوضح الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن انتقال العمالة غير الأردنية بين القطاعات مسموح بين قطاعات معينة فقط، كان قد سمح الانتقال بينها.

وقال الزيود في منشور عبر فيسبوك، إن الانتقال يكون إما بحصول العامل على براءة ذمة من صاحب العمل الأول خلال 90 يوما من انتهاء صلاحية تصريح عمله أو بعد مرور 90 يوما من انتهاء تصريح العمل.

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وأضاف، أن القطاعات التالية يسمح للعامل غير الأردني الدخول لها من القطاعات المسموح الانتقال منها، لكن يمنع الانتقال منها نهائيا:


- القطاع الزراعي (يسمح الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع فقط).
- قطاع المخابز (يسمح الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع فقط).
- قطاع وكالات الغاز (يسمح الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع فقط).
- قطاع العاملين بالمنازل (الاناث) ..(يسمح الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع فقط).
- تصريح العمل الحر (الزراعي، الإنشاءات والتحميل والتنزيل).
- غسيل السيارات (يسمح الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع فقط).
- العاملين في مصانع QIZ.

 
gnews

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