وزارة العمل توقف انظمتها الالكترونية من الخميس إلى مساء السبت

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العمل عن توقف كافة انظمتها الإلكترونية اعتبارا من عصر الخميس الموافق 2025/7/10 وحتى مساء يوم السبت الموافق 2025/7/12.

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