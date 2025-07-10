وزارة العمل توقف انظمتها الالكترونية من الخميس إلى مساء السبت

وبينت الوزارة في بيان لها أن سبب توقف أنظمتها الألكترونية خلال الفترة المذكورة لغايات تحديث وصيانة التمديدات الكهربائية.
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