وزارة العمل: توقيف 3 مكاتب استقدام وإغلاق آخر لمخالفتها أحكام القانون

الوكيل الإخباري- أنجزت مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي (33834) معاملة.



وبين مدير مديرية العاملين في المنازل بالوزارة فايز الجبور أن هذه المعاملات التي أنجزتها الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري تتضمن (9910) معاملات استقدام من مختلف الجنسيات المسموح استقدام العمالة المنزلية منها و(14887) معاملة تجديد تصريح عمل و(4070) معاملة استبدال عاملة من داخل المملكة وخارجها و(4837) معاملة انتقال لعاملات من صاحب منزل إلى صاحب منزل آخر و(130) استخدام عاملة من الداخل.



وأشار الجبور إلى أن الأردن يستقدم عاملات منازل من (7) دول منها (4) دول أفريقية وهي "غانا، أثيوبيا، أوغندا وكينيا"، و(3) دول اسيوية وهي "بنغلادش، الفلبين وسيرلانكا".



ولفت إلى أن أكثر الجنسيات التي تم استقدام عمالة منزلية منها هي الجنسية الأثيوبية وبلغ عددهن (3897) عاملة تليها الجنسية الأوغندية (3179) عاملة ثم الجنسية الفلبينية (1321) عاملة.



وحول جهود قسم التفتيش والشكاوى في المديرية قال الجبور نفذ المفتشون (17) زيارة تفتيشية على مكاتب استقدام عاملين في المنازل، مشيرا إلى أنه تم توقيف (3) مكاتب وإغلاق مكتب واحد لمخالفتها أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها، في حين أنجزت المديرية (18) معاملة تجديد رخص لمكاتب أخرى.