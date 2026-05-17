الأحد 2026-05-17 06:44 م

وزارة العمل: لا تدخل أي عاملة إلى الأردن إلا بعد إجراء فحوصات طبية

الأحد، 17-05-2026 06:29 م

الوكيل الإخباري-   أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الأحد، أن الوزارة لا تتعامل مع أي عاملة تدخل المملكة إلا بعد ورود تقرير يؤكد لياقتها الصحية، مضيفا بأنه لا تدخل أي عاملة إلى بيت أردني إلا بعد التأكد من فحوصاتها خلال دخولها إلى الأردن.

وأضاف بعد إعلان انتشار السلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا أنه يوجد في الأردن قرابة 15 ألف عاملة أوغندية.


ولفت إلى أنه لا توجد عاملات من جنسية الكونغو.


وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع وقف استقدام العاملات من أي جنسية كانت، بحسب واقع الحال، حفاظاً على صحة الأردنيين.

 
 


