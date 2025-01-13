وزارة العمل : لا صحة لتخفيض رسوم تصاريح العمل

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود اليوم الاثنين، ما نشرته بعض المواقع الاخبارية حول اتخاذ قرار بتخفيض رسوم تصاريح العمل.

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