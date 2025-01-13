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وزارة العمل : لا صحة لتخفيض رسوم تصاريح العمل

مبنى وزارة العمل في عمّان
وزارة العمل
الإثنين، 13-01-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  نفى الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود اليوم الاثنين، ما نشرته بعض المواقع الاخبارية حول اتخاذ قرار بتخفيض رسوم تصاريح العمل.

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وقال الزيود في تصريح مقتضب، ان ما تم نشره على بعض المواقع غير صحيح، ولا صحة لتخفيض رسوم التصاريح.

 
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