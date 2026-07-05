الأحد 2026-07-05 10:52 ص

وزارة العمل: 15 موقعا لإقامة فعاليات اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء

مبنى وزارة العمل
مبنى وزارة العمل
 
الأحد، 05-07-2026 10:01 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة العمل، الأحد، إقامة فعاليات اليوم الوطني الثاني للتشغيل في 15 موقعا في محافظات المملكة، الثلاثاء.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، أن الفعاليات ستقام في الملعب البلدي في سحاب (شرق عمان)، وقاعة أديبان (شمال عمان / ناعور)، وقاعة بلدية الجيزة الجديدة (جنوب عمان)، وقاعة جمعية الأزهار التعاونية (مادبا)، ومؤسسة إعمار السلط (البلقاء)، وقاعة نقابة المهندسين (الزرقاء)، ومدينة العقبة للشباب / نادي الأمير حمزة (العقبة)، وقاعة معهد تدريب مهني إناث الكرك (الكرك)، وقاعة غرفة تجارة معان (معان)، وقاعة نادي معلمي الطفيلة (الطفيلة)، وقاعة مؤسسة إعمار إربد (إربد)، وقاعة مديرية ثقافة جرش (جرش)، وكلية عجلون الجامعية (عجلون)، ونقابة المهندسين (المفرق)، والمدينة الرياضية / عمان (وسط عمان).

وأشارت إلى أن الفعالية الرئيسية ستكون في المدينة الرياضية في عمان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الزراعة

أخبار محلية ارتفاع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول للعام الحالي

نهج المنار تطلق HAVAL V7 الجديدة كلياً في الأردن بنسختي HEV وPHEV

أخبار الشركات نهج المنار تطلق HAVAL V7 الجديدة كلياً في الأردن بنسختي HEV وPHEV

فنزويلا

عربي ودولي فنزويلا : ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 3000 وفاة

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها

أخبار محلية اربد: انطلاق مهرجان النعيمة الأول للشعر والتراث

تعرف على اسعار الذهب في الاردن

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الذهب في الاردن الأحد

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

وظائف مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

مبنى وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل: 15 موقعا لإقامة فعاليات اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء

المحكمة الادارية العليا ترد طعناً لرئيس لجنة أمانة عمان

أخبار محلية قرار هام يشمل كافة المحاكم في الاردن



 
 






الأكثر مشاهدة

 