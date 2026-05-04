وزارة العمل: 491 مخالفة لشركة ألبان لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها

وأشار الزيود في بيام صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين، إلى أن فرق التفتيش زارت الشركة المذكورة 14 زيارة تفتيشية كان أخرها اليوم الإثنين الموافق 2025/5/4، منوها إلى أن أول شكوى للعاملين بخصوص أجورهم تسلمتها الوزارة ووثقت عبر عبر منصة "حماية" كانت في شهر تشرين أول من العام الماضي.
وأضاف أن عدد الشكاوى العمالية الواردة للوزارة بخصوص هذه الشركة وصل إلى نحو 47 شكوى معظمها تتعلق بتأخير الأجور.
وبين الزيود أن المخالفات التي حررتها فرق التفتيش للشركة جاءت لعدم تجاوبها مع إجراءات الوزارة وهذه المخالفات تحول إلى القضاء ليتمكن العاملين من الحصول على حقوقهم العمالية.
وأوضح أن كل مخالفة من هذه المخالفات التي حررتها فرق التفتيش للشركة يطبق عليها المادة 139 من أحكام قانون العمل والتي تعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) دينـار ولا تزيد على (1000) دينار ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه أشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون وتجمـع العقوبات المحكـوم بـهـا اذا تعددت المخالفات .
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تستقبل 188 طلب تصاريح لبيع البطيخ والشمام للعام الحالي
-
مجمع اللغة العربية يصدر "دليل المصطلحات الحاسوبية العربية" لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي
-
منتدى الاتصال الحكومي يستضيف رئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الثلاثاء
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا
-
942 مصابًا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي الجديد للعلاج منذ مطلع العام الحالي
-
الأردن يسجل انخفاضًا بحوادث السير ودعوات لربط التخطيط العمراني بالسلامة المرورية
-
بلدية السلط تحدد مواقع بيع الأضاحي
-
المياه: حملة أمنية في الشونة الجنوبية تضبط بئرين مخالفين