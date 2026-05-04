وزارة العمل: 491 مخالفة لشركة ألبان لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تتابع شكاوى العاملين في إحدى شركات الألبان منذ مطلع عام 2025 وحررت فرق التفتيش 491 مخالفة بحق الشركة.

اضافة اعلان



وأشار الزيود في بيام صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين، إلى أن فرق التفتيش زارت الشركة المذكورة 14 زيارة تفتيشية كان أخرها اليوم الإثنين الموافق 2025/5/4، منوها إلى أن أول شكوى للعاملين بخصوص أجورهم تسلمتها الوزارة ووثقت عبر عبر منصة "حماية" كانت في شهر تشرين أول من العام الماضي.



وأضاف أن عدد الشكاوى العمالية الواردة للوزارة بخصوص هذه الشركة وصل إلى نحو 47 شكوى معظمها تتعلق بتأخير الأجور.



وبين الزيود أن المخالفات التي حررتها فرق التفتيش للشركة جاءت لعدم تجاوبها مع إجراءات الوزارة وهذه المخالفات تحول إلى القضاء ليتمكن العاملين من الحصول على حقوقهم العمالية.