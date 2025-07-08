وزارة المياه: اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل

وقال الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة إن الجانبين اتفقا على ضرورة تقاسم المياه بشكل عادل يضمن الحقوق المائية لكل طرف.
وأوضح أن الجانب السوري أبدى استعداداً للتعامل مع ملف الآبار التي تم حفرها بشكل غير قانوني خلال السنوات الماضية، من خلال وضع آلية يُتفق عليها خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في دمشق، الثلاثاء المقبل، بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية بين الطرفين.
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