وزارة المياه: اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة المياه والري وجود رغبة لدى الجانب السوري في استمرار التعاون المائي مع الأردن، بما يخدم مصالح البلدين.

اضافة اعلان



وقال الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة إن الجانبين اتفقا على ضرورة تقاسم المياه بشكل عادل يضمن الحقوق المائية لكل طرف.