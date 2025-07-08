الثلاثاء 2025-07-08 09:28 م
 

وزارة المياه: اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل

سد الوحدة
سد الوحدة
 
الثلاثاء، 08-07-2025 08:38 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة المياه والري وجود رغبة لدى الجانب السوري في استمرار التعاون المائي مع الأردن، بما يخدم مصالح البلدين.

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وقال الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة  إن الجانبين اتفقا على ضرورة تقاسم المياه بشكل عادل يضمن الحقوق المائية لكل طرف.


وأوضح أن الجانب السوري أبدى استعداداً للتعامل مع ملف الآبار التي تم حفرها بشكل غير قانوني خلال السنوات الماضية، من خلال وضع آلية يُتفق عليها خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في دمشق، الثلاثاء المقبل، بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية بين الطرفين.

 
 
gnews

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