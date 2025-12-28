وزارة المياه: الموسم المطري الحالي مبشر والسدود وصلت لربع طاقتها التخزينية

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن الموسم المطري الحالي يعد مبشّرًا، لافتا إلى أن السدود في المملكة وصلت إلى نحو ربع طاقتها التخزينية حتى الآن.

