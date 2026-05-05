الثلاثاء 2026-05-05 07:26 م

وزارة المياه: "الناقل الوطني"التزام حكومي لضمان حق المواطن بالحصول على مياه كافية ومستدامة

الثلاثاء، 05-05-2026 05:10 م

الوكيل الإخباري-   قال مساعد أمين عام سلطة المياه الناطق الإعلامي لوزارة المياه والري عمر سلامة، الثلاثاء، إن مشروع الناقل الوطني للمياه يأتي ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة للمضي قدماً بالمشاريع الوطنية التي تندرج ضمن مفهوم الاعتماد على الذات وتسخير الموارد المحلية، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وهو يمثل الأولوية القصوى للحكومة والعمود الفقري للأمن المائي الوطني للمستقبل.

وأكد سلامة أن الناقل الوطني هو حجر الزاوية لحل مستدام لمواجهة تحديات الشح المائي التاريخية التي تمر بها المملكة، وهو التزام حكومي لضمان حق المواطن الأردني في الحصول على مياه كافية ومستدامة.


تصريحات سلامة جاءت خلال ندوة عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع وزارة المياه بعنوان "الأمن المائي في الأردن ومشروع الناقل الوطني التحديات الفرص، ومستقبل الاستدامة".

 
 


