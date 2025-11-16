وزارة المياه: الهطولات المطرية تسجل 4 % من الموسم ودخل السدود 1,8 مليون متر مكعب
قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الاحد 16/11/2025 الى ما نسبته 4 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا ، وان كميات المياه من الامطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الجوي من مساء الخميس حتى صباح الاحد بلغت 1,8 مليون متر مكعب ، سجلت اغلبيتها في سد الوالة (400) الف متر مكعب لترفع التخزين الكلي فيه الى (5,3% ) من كامل سعته التخزينية البالغة 25 مليون متر مكعب .
وتوزعت باقي الكميات على مختلف السدود وبكميات متفاوتة باستثناء سد الوحدة حيث لم يسجل دخول أي كميات له ليصبح التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 43 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 15 % من طاقتها التخزينية.