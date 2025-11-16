وزارة المياه: الهطولات المطرية تسجل 4 % من الموسم ودخل السدود 1,8 مليون متر مكعب

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الاحد 16/11/2025 الى ما نسبته 4 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا ، وان كميات المياه من الامطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الجوي من مساء الخميس حتى صباح الاحد بلغت 1,8 مليون متر مكعب ، سجلت اغلبيتها في سد الوالة (400) الف متر مكعب لترفع التخزين الكلي فيه الى (5,3% ) من كامل سعته التخزينية البالغة 25 مليون متر مكعب .

