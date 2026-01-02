الجمعة 2026-01-02 02:58 م

وزارة المياه: الهطول المطري وصل إلى 90% من المعدل السنوي

وزارة المياه
وزارة المياه
الجمعة، 02-01-2026

الوكيل الإخباري-   وصل الهطول المطري في المملكة حتى الجمعة نحو 90% من نسبة المعدل السنوي العام، مقارنة بـ 40% فقط العام الماضي، في مؤشر إيجابي يبشّر بموسم مائي أفضل وتحسّن ملحوظ في مخازين السدود والمياه الجوفية.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة المياه عمر سلامة، إن هذه الهطولات ستنعكس إيجابًا على الواقع المائي، موضحًا أن أي هطولات مطرية تسهم في تغذية المياه الجوفية بنسبة تتراوح بين 3–5%، خاصة في ظل التراجع الذي شهدته خلال العامين الماضيين نتيجة التغيرات المناخية وزيادة الضخ الجائر.


وأضاف أن الوزارة تعمل بكل جهد لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والفيضانات، من خلال استغلال مياه الفيضان في سد شعيب وتخزينها في قناة الملك عبد الله، إلى جانب إزالة جزء من الرسوبيات في سد الموجب، فيما يتم في مناطق الشمال الاستفادة من مياه الفيضانات لتخزينها في سد وادي العرب.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين مستويات التخزين، بما يسهم في دعم الأمن المائي الوطني.

 
 


