وزارة المياه: الهطول المطري وصل إلى 90% من المعدل السنوي

الوكيل الإخباري- وصل الهطول المطري في المملكة حتى الجمعة نحو 90% من نسبة المعدل السنوي العام، مقارنة بـ 40% فقط العام الماضي، في مؤشر إيجابي يبشّر بموسم مائي أفضل وتحسّن ملحوظ في مخازين السدود والمياه الجوفية.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة المياه عمر سلامة، إن هذه الهطولات ستنعكس إيجابًا على الواقع المائي، موضحًا أن أي هطولات مطرية تسهم في تغذية المياه الجوفية بنسبة تتراوح بين 3–5%، خاصة في ظل التراجع الذي شهدته خلال العامين الماضيين نتيجة التغيرات المناخية وزيادة الضخ الجائر.