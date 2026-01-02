وزارة المياه: الهطول المطري وصل إلى 90% من المعدل السنوي

وقال الناطق الإعلامي لوزارة المياه عمر سلامة، إن هذه الهطولات ستنعكس إيجابًا على الواقع المائي، موضحًا أن أي هطولات مطرية تسهم في تغذية المياه الجوفية بنسبة تتراوح بين 3–5%، خاصة في ظل التراجع الذي شهدته خلال العامين الماضيين نتيجة التغيرات المناخية وزيادة الضخ الجائر.
وأضاف أن الوزارة تعمل بكل جهد لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والفيضانات، من خلال استغلال مياه الفيضان في سد شعيب وتخزينها في قناة الملك عبد الله، إلى جانب إزالة جزء من الرسوبيات في سد الموجب، فيما يتم في مناطق الشمال الاستفادة من مياه الفيضانات لتخزينها في سد وادي العرب.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين مستويات التخزين، بما يسهم في دعم الأمن المائي الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية مادبا تتعامل مع 40 ملاحظة خلال المنخفض الجوي
-
بيان صادر عن الأردن و7 دول
-
الأردن يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي سحب صلاحيات "الحرم الإبراهيمي" من بلدية الخليل
-
ضبط متورطين بالاعتداء على محولات إنارة في "الحسا" و"سواقة"
-
سلطة وادي الأردن : بدء فيضان سد زرقاء ماعين
-
وزارة المياه: قرب فيضان سد زرقاء ماعين
-
المنخفض يرفع الطلب على الغاز إلى 200 ألف أسطوانة يوميا
-
دير علا تتصدر الهطولات المطرية بـ28.5 ملم حتى التاسعة مساءً