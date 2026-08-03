وزارة المياه: برنامج تدريبي لتأهيل قرابة 4 آلاف أردني للعمل في مشروع الناقل الوطني

وأوضح سلامة أن مشروع الناقل الوطني يعد مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا يمثل مستقبل الأمن المائي في الأردن، ويسهم في تعزيز استدامة مصادر المياه خلال العقود المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الشباب والشركة الأردنية للتدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية، أطلقت برنامجًا تدريبيًا لتأهيل نحو 4 آلاف أردني للعمل في المشروع، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة وفق المعايير العالمية.
وأضاف أن المنصة، التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تمثل الإطلاق الرسمي للربط الإلكتروني بين المنصة والخدمات الحكومية الرقمية للسلطة، وستسهم في توحيد الإجراءات عبر نافذة واحدة، بما يتيح للقطاع الخاص المشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة وسرعة.
وأكد سلامة أن هذه الآلية ستختصر الوقت والجهد، وتعزز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، بما يسرّع اتخاذ القرارات، ويخفض الكلف، ويضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.
وبيّن أن مشروع الناقل الوطني يعد من أكبر المشاريع المائية على مستوى العالم، ويتميز بتكامله بين مكونات التحلية والطاقة والنقل، إضافة إلى احتوائه على أحد أطول خطوط نقل المياه، متوقعًا إنجازه خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أعوام.
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