وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي

الوكيل الإخباري- أرشدت وزارة المياه والري المواطنين إلى ضرورة تركيب خزان مياه أرضي ومن ثم ضخها إلى الخزان العلوي عند الحاجة، بما يضمن استمرارية توفر المياه داخل المنزل ويعزز كفاءة الاستفادة من شبكة التزويد.

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